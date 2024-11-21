Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: C20, 295 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TPHCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phối hợp các phòng ban xử lý sự cố, sửa chữa các hệ thống Năng lượng tái tạo (NLTT), thực hiện công tác thanh/quyết toán hợp đồng.
Thực hiện công tác thư ký và hành chính theo quy trình quản lý dự án.
Theo dõi dự án từ lúc xây dựng hồ sơ mời thầu cho tới khi dự án kết thúc
Báo cáo tiến độ, chất lượng và các vấn đề liên quan của dự án tới Ban Lãnh đạo.
Kiểm tra, rà soát và xem xét sự phù hợp hồ sơ pháp lý đối với dự án được phân công.
Xử lý và quản lý hồ sơ các dự án.
Thực hiện các công việc chấm công cho team dự án.
Báo cáo công việc theo định kỳ hàng tuần/tháng/quý.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực.
Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán cho công ty xây dựng
Kỹ năng vi tính (Microsoft Office).
Kỹ năng lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ngơi theo quy định.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật
Teambuilding định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn nhà C20, Đường số 01, số 295 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

