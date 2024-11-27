Tuyển Thư ký văn phòng luật sư/Thư ký pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT AN THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà Sông Đà Cầu Giấy; Số 18 ngõ 165 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thư ký văn phòng luật sư/Thư ký pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện dịch vụ pháp lý ở cả 02 mảng: Tư vấn và tố tụng

+ Trợ giúp pháp lý cho luật sư (Nghiên cứu hồ sơ, cơ sở pháp lý các vụ án dân sự và hình sự theo sự hướng dẫn của Luật sư và đưa ra phương án giải quyết; Theo dõi, cập nhật diễn tiến các công việc đảm trách; Soạn thảo các loại đơn thư pháp lý...)

+ Tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của khách hàng.

+ Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng thực hiện các công việc: khiếu nại, thủ tục hành chính, tiền tố tụng...

+ Đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, ưu tiên những ứng viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp lớp đào tạo luật sư;

+ Đã có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương tự;

+ Kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, phân tích và xử lý vấn đề, quản lý nhóm làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT AN THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn:

+. Chế độ phúc lợi rất tốt cho Người lao động:

+. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

- Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức.

