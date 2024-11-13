Tuyển Thư ký văn phòng luật sư/Thư ký pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ BAMBOO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4th Floor - 155 Van Kiep Street, Ward 03, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thư ký văn phòng luật sư/Thư ký pháp lý Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tư vấn pháp lý, thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, visa các loại và thẻ tạm trú...

Nắm rõ đầu mục hồ sơ, soạn hồ sơ xin cấp phép cho các thủ tục cấp GPLĐ, visa, thẻ tạm trú.

Cập nhật luật, nghị định, thông tư, các văn bản luật khác có liên quan đến Giấy phép lao động, visa, thẻ tạm trú.

Tư vấn pháp lý, thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Cập nhật luật Doanh nghiệp

Liên hệ làm việc với các phòng ban, chuyên viên phụ trách để xử lý hồ sơ và các vấn đề phát sinh.

Tư vấn, chăm sóc khách hàng (qua điện thoại, email, trực tiếp ...)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Luật, QTKD...

Thành thạo trong việc tư vấn thủ tục & soạn hồ sơ GPLĐ

Ưu tiên các bạn có khả năng soạn thảo văn bản, đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh

Bắt buộc có am hiểu và kinh nghiệm ở vị trí tương đương >6 tháng hoặc 1 năm, làm trong lĩnh vực GPLĐ/visa hoặc thành lập doanh nghiệp

Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo trong việc xử lý các tình huống phát sinh.

Nhiệt tình, trung thực, cẩn thận có tâm với nghề và muốn gắn bó cùng công ty phát triển lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ BAMBOO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9-12triệu (Chưa bao gồm Phụ cấp ăn trưa + thưởng + %hh)

Được đào tạo về luật xuất nhập cảnh, luật thương mại, luật đầu tư, doanh nghiệp..

Được đào tạo về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quan hệ khách hàng...

Được hưởng đầy đủ các phúc lợi người lao động theo quy định của nhà nước: BHYT, thưởng Lễ Tết, lương tháng 13....

Tham gia các hoạt động văn hóa tập thể: Tổng kết, quý, năm, teambuilding của Công Ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ BAMBOO VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin