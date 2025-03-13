Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỒNG ĐẠI PHÚC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - 1/T46 Đường Bình Hòa 09, Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa,Bình Dương, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ;

Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm;

Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn; Nhập liệu, xử lý số liệu;

Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế;

Lập báo cáo định kỳ;

Hỗ trợ trưởng nhóm thực hiện các công việc dịch vụ kế toán cho khách hàng;

Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.;

Yêu cầu có tính trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi và tự giác trong công việc;

Biết sử dụng tin học văn phòng thành thạo, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán bất kỳ;

Ưu tiên: Sinh viên mới ra trường

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỒNG ĐẠI PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 1.500.000 - 4.500.000 VNĐ (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm);

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo quy định ngay sau khi kết thúc thử việc;

Xét tăng lương định kỳ, thưởng 6 tháng/lần;

Được làm việc và học hỏi trong môi trường năng động, văn minh và công bằng;

Thưởng các ngày lễ, tết, trung thu,sinh nhật,…theo quy chế của công ty;

Sinh nhật, Liên hoan, YEP, Du lịch hằng năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỒNG ĐẠI PHÚC

