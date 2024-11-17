Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY

Kế toán công nợ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY

Mức lương
2 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 84 Huy Cận, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 2 - 25 Triệu

Hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu chứng từ, hóa đơn
Nhập chứng từ phát sinh vào phần mềm
Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, hệ thống, chuyên nghiệp
Thực hiện báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định hàng quý, năm

Với Mức Lương 2 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các ngành Kế toán, Tài chính...
Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định kế toán hiện hành
Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác.
Có khả năng học hỏi nhanh và có tinh thần trách nhiệm cao
Có thể làm việc full-time và có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ tiền ăn, xăng xe
Được học tập kiến thức chuyên môn, cách làm việc và phát triển bản thân không ngừng
Cơ hội vào chính thức và thăng tiến rõ ràng nếu làm tốt, tận tâm
Được tham gia các sự kiện teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY

CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 84 Huy Cận, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất