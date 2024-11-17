Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 25 Triệu

Mức lương 2 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 84 Huy Cận, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 2 - 25 Triệu

Hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu chứng từ, hóa đơn

Nhập chứng từ phát sinh vào phần mềm

Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, hệ thống, chuyên nghiệp

Thực hiện báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định hàng quý, năm

Với Mức Lương 2 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các ngành Kế toán, Tài chính...

Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định kế toán hiện hành

Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác.

Có khả năng học hỏi nhanh và có tinh thần trách nhiệm cao

Có thể làm việc full-time và có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ tiền ăn, xăng xe

Được học tập kiến thức chuyên môn, cách làm việc và phát triển bản thân không ngừng

Cơ hội vào chính thức và thăng tiến rõ ràng nếu làm tốt, tận tâm

Được tham gia các sự kiện teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY

