Công việc Kế toán công nợ

-

Có 574 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Nhu cầu tuyển dụng kế toán công nợ tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng đang tăng cao với mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Với vai trò quản lý các khoản phải thu và phải trả, kế toán công nợ đảm bảo dòng tiền doanh nghiệp lưu thông suôn sẻ. Đây là cơ hội lý tưởng để bạn ứng tuyển vào vị trí này với chế độ đãi ngộ tốt nhất.

1. Nhu cầu tuyển dụng kế toán công nợ hiện nay

Kế toán công nợ là một vị trí quan trọng trong lĩnh vực kế toán, đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý, theo dõi, kiểm soát các khoản công nợ phải thu và phải trả của doanh nghiệp. Công việc này bao gồm việc ghi nhận các giao dịch liên quan đến công nợ, đảm bảo tính chính xác của số liệu và thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đúng hạn.

Theo báo cáo của Navigos Group công bố ngày 12/07/2024, có khoảng 64,1% doanh nghiệp từ 100-1.000 lao động và 66,7% doanh nghiệp trên 1.000 lao động dự kiến sẽ tuyển dụng kế toán. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng kế toán công nợ tăng cao. Với hơn 100 tin tuyển dụng mỗi ngày trên các nền tảng việc làm, vị trí này đang trở thành một phần quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán công nợ đảm nhiệm việc quản lý, theo dõi và thu hồi công nợ, đóng vai trò đảm bảo sự cân đối tài chính, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn, luôn tìm kiếm các ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu của vị trí này.

Kế toán công nợ không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp ổn định mà còn mở ra lộ trình thăng tiến rõ ràng. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, bạn có thể thăng tiến lên các vị trí như trưởng phòng kế toán, giám đốc tài chính, hoặc mở rộng sang lĩnh vực quản lý tài chính, tư vấn tài chính, giúp nâng cao sự nghiệp và phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp lớn đang có nhu cầu về việc làm kế toán công nợ ngày càng nhiều
Các doanh nghiệp lớn đang có nhu cầu về việc làm kế toán công nợ ngày càng nhiều

2. Mức thu nhập bình quân của kế toán công nợ

Kế toán công nợ là vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, với mức thu nhập phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và vai trò đảm nhiệm, có thể dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ. Dưới đây là các mức lương phổ biến cho từng vị trí:

Việc làm kế toán công nợ

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)
Thực tập sinh kế toán công nợ 3.000.000 - 5.000.000
Nhân viên kế toán công nợ 8.000.000 - 12.000.000
Chuyên viên kế toán công nợ 12.000.000 - 20.000.000
Trưởng bộ phận kế toán công nợ 18.000.000 - 25.000.000

3. Mô tả công việc của kế toán công nợ

Kế toán công nợ là vị trí quan trọng trong bộ máy tài chính doanh nghiệp, đảm bảo việc quản lý các khoản phải thu và phải trả một cách chính xác, kịp thời. Vị trí này đòi hỏi sự tỉ mỉ, khả năng phân tích số liệu và phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan. Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà việc làm kế toán công nợ thường thực hiện.

Quản lý hợp đồng và thông tin đối tác:

  • Tiếp nhận, kiểm tra và cập nhật hợp đồng kinh tế.
  • Ghi nhận và quản lý thông tin của nhà cung cấp, khách hàng, đối tác mới trên hệ thống.
  • Thường xuyên điều chỉnh thông tin đối tác khi có sự thay đổi như chuyển nhượng, điều chỉnh trong kinh doanh.
  • Đảm bảo các nội dung và điều khoản trong hợp đồng thanh toán chính xác, giảm thiểu sai sót.

Kiểm tra và quản lý công nợ định kỳ:

  • Theo dõi các khoản công nợ phát sinh, kiểm tra tính chính xác và thời hạn thanh toán dựa trên hợp đồng.
  • Kiểm tra chi tiết sản phẩm, số lượng, giá cả và thời hạn thanh toán với từng đối tác, khách hàng.
  • Triển khai các biện pháp thu hồi công nợ hoặc thanh toán nợ phải trả kịp thời.

Theo dõi tiến độ thanh toán:

  • Cập nhật tình hình thanh toán từ khách hàng và đối tác vào hệ thống kế toán.
  • Kiểm tra tiến độ thanh toán dựa trên hóa đơn hoặc hợp đồng đã lập.
  • Ghi nhận đầy đủ số tiền, thời gian, phương thức thanh toán để đảm bảo dữ liệu chính xác.
Việc làm kế toán công nợ bao gồm quản lý các khoản thu chi một cách chính xác
Việc làm kế toán công nợ bao gồm quản lý các khoản thu chi một cách chính xác

Xử lý yêu cầu thanh toán và tranh chấp:

  • Kiểm tra tính hợp lệ của các yêu cầu thanh toán từ khách hàng hoặc nhà cung cấp.
  • Xử lý các khoản chậm thanh toán, thay đổi điều khoản, hoặc điều chỉnh nợ phát sinh do chiết khấu hoặc các nguyên nhân khác.
  • Tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến công nợ và đưa ra các giải pháp phù hợp.

Quản lý công nợ nội bộ và ủy thác:

  • Theo dõi các khoản tạm ứng và nhắc nhở thanh toán nội bộ.
  • Tổng hợp danh sách công nợ quá hạn để xử lý kịp thời.
  • Định khoản, ghi nhận, và quản lý các khoản công nợ ủy thác một cách chính xác và đúng hạn.

Quản lý các khoản vay và thanh toán lãi:

  • Theo dõi việc thanh toán đúng hạn các hợp đồng vay vốn.
  • Định khoản và điều chỉnh bút toán liên quan đến tỷ giá phát sinh.
  • Tính toán và chuẩn bị chứng từ chi trả lãi theo từng hợp đồng vay.

Phối hợp với các bộ phận liên quan:

  • Làm việc chặt chẽ với các bộ phận như bán hàng, mua hàng, tài chính và quản lý rủi ro để đảm bảo thông tin công nợ được chia sẻ chính xác.
  • Hỗ trợ và giải đáp các câu hỏi liên quan đến công nợ cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

4. Hình thức làm việc của kế toán công nợ

Tuyển dụng kế toán công nợ có thể theo nhiều hình thức khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp. Hai hình thức chính phổ biến hiện nay là làm việc toàn thời gian (full-time) và bán thời gian (part-time).

4.1. Tuyển dụng kế toán công nợ làm full time (toàn thời gian)

Đây là hình thức tuyển dụng kế toán công nợ phổ biến nhất, áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc khối lượng công việc nhiều. Nhân viên việc làm kế toán công nợ làm toàn thời gian thường làm việc 8 giờ mỗi ngày, đảm nhận toàn bộ quy trình quản lý công nợ, từ kiểm tra hợp đồng, theo dõi thanh toán, đến xử lý các khoản nợ khó đòi.

Để thành công trong vị trí này, nhân viên cần có kiến thức vững về kế toán, tài chính, cùng với khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và kỹ năng phân tích tài chính tốt.

4.2. Tuyển dụng kế toán công nợ làm part time

Hình thức này phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ hoặc startup chưa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cố định. Kế toán công nợ làm part-time thường đảm nhận các công việc cơ bản như kiểm tra công nợ định kỳ, cập nhật thông tin thanh toán và hỗ trợ giải quyết một số khoản công nợ phát sinh, với thời gian làm việc linh hoạt. Mặc dù công việc có thể ít phức tạp hơn, nhưng yêu cầu nhân viên có kỹ năng quản lý thời gian, hiểu biết cơ bản về kế toán và có khả năng giao tiếp tốt để làm việc với các bên liên quan.

Có hai hình thức tuyển dụng kế toán công nợ đó là full time và part time
Có hai hình thức tuyển dụng kế toán công nợ đó là full time và part time

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán công nợ nhiều nhất

Các khu vực lớn như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đều có nhu cầu tuyển dụng kế toán công nợ mạnh mẽ. Mỗi khu vực đều có đặc điểm kinh tế riêng, từ đó tạo ra những cơ hội việc làm đa dạng và hấp dẫn cho các ứng viên có chuyên môn về công nợ.

5.1. Tuyển dụng kế toán công nợ TP.HCM

TP.HCM -trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam -là nơi tập trung của hàng loạt các doanh nghiệp trong ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ và logistics. Nhu cầu tuyển dụng kế toán công nợ tại TPHCM chủ yếu xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của các công ty trong các lĩnh vực này, đòi hỏi một lực lượng kế toán công nợ dồi dào và chuyên nghiệp. Mức lương của việc làm kế toán công nợ tại TP.HCM dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào quy mô công ty và kinh nghiệm của ứng viên.

5.2. Tuyển dụng kế toán công nợ tại Hà Nội

Hà Nội với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị của cả nước, là nơi tập trung của nhiều công ty quốc tế, các doanh nghiệp thuộc các ngành như xây dựng, ngân hàng và công nghệ. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán công nợ tại Hà Nội cao do khối lượng công việc tài chính lớn và yêu cầu quản lý chặt chẽ các khoản nợ. Mức lương dao động từ 7.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, phù hợp với các ứng viên có kỹ năng làm việc trong môi trường có tính chất công việc phức tạp và yêu cầu độ chính xác cao.

5.3. Tuyển dụng kế toán công nợ tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của miền Trung đang phát triển mạnh mẽ với các ngành công nghiệp như du lịch, thương mại điện tử và sản xuất. Do sự tăng trưởng này, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí kế toán công nợ cũng gia tăng, chủ yếu đến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Mức lương cho vị trí này dao động từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, với cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một môi trường năng động và ít cạnh tranh hơn so với các thành phố lớn.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với kế toán công nợ

Nhà tuyển dụng kế toán công nợ thường đặt ra một số yêu cầu nhất định để đảm bảo ứng viên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ liên quan đến công nợ và quản lý tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là những yêu cầu chính mà nhà tuyển dụng thường đưa ra:

  • Trình độ học vấn và chuyên môn: Hầu hết các nhà tuyển dụng kế toán công nợ yêu cầu ứng viên có bằng cấp từ Cao đẳng, Đại học trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng hoặc các ngành liên quan. Một số công ty còn yêu cầu ứng viên có chứng chỉ chuyên môn như ACCA, CPA hoặc các chứng chỉ kế toán quốc tế khác để đảm bảo ứng viên có nền tảng kiến thức vững chắc trong lĩnh vực tài chính và kế toán.
  • Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm là một yếu tố quan trọng trong việc tuyển dụng kế toán công nợ. Các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán công nợ hoặc các lĩnh vực kế toán, tài chính khác. Kinh nghiệm thực tế sẽ giúp ứng viên nhanh chóng hiểu và xử lý các vấn đề liên quan đến công nợ trong doanh nghiệp.
Việc làm kế toán công nợ yêu cầu kinh nghiệm và chuyên môn cao
Việc làm kế toán công nợ yêu cầu kinh nghiệm và chuyên môn cao
  • Kiến thức về quản lý công nợ và tài chính: Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên phải có kiến thức chuyên sâu về quản lý công nợ: cách theo dõi công nợ phải thu, phải trả, kiểm tra hợp đồng thanh toán, xử lý nợ xấu, và sử dụng các phần mềm kế toán. Bên cạnh đó, ứng viên cần hiểu rõ về các quy định pháp luật liên quan đến công nợ, thuế để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong công việc.
  • Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và các công cụ văn phòng: Việc sử dụng thành thạo phần mềm kế toán như Misa, Fast, or SAP và các công cụ văn phòng như Microsoft Excel, Word là yêu cầu quan trọng. Nhà tuyển dụng cần ứng viên có khả năng xử lý các dữ liệu tài chính, lập báo cáo và phân tích công nợ hiệu quả thông qua các phần mềm này.
  • Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống: Việc làm kế toán công nợ cần giao tiếp thường xuyên với khách hàng, đối tác và các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Vì vậy, kỹ năng giao tiếp và khả năng thương lượng, giải quyết tranh chấp là yêu cầu không thể thiếu. Ứng viên cần biết cách đối phó với các tình huống khó khăn như đàm phán về công nợ, thu hồi nợ xấu một cách hiệu quả.
  • Tính cẩn thận và chi tiết: Công việc kế toán công nợ yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác và khả năng kiểm tra, rà soát thông tin chi tiết để tránh sai sót trong quá trình ghi nhận và theo dõi công nợ. Nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc với tính chính xác cao, vì sai sót trong công việc này có thể gây ảnh hưởng lớn đến tài chính và uy tín của công ty.
  • Kỹ năng làm việc dưới áp lực: Công việc kế toán công nợ có thể gặp nhiều tình huống khẩn cấp hoặc công nợ phát sinh lớn. Do đó, nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc dưới áp lực cao, đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn và đạt chất lượng.

Với nhu cầu tuyển dụng kế toán công nợ ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp đang chú trọng đến việc quản lý tài chính và công nợ một cách hiệu quả, cơ hội nghề nghiệp cho các ứng viên trong lĩnh vực này là vô cùng rộng mở. Đặc biệt, trong tháng 12/2024, các công ty lớn và vừa đang tích cực tìm kiếm những ứng viên có chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tế và kỹ năng giải quyết công nợ nhanh chóng, chính xác. Hãy chuẩn bị tốt các kỹ năng cần thiết và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp phù hợp để gia nhập vào một trong những đội ngũ kế toán chuyên nghiệp này.