Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Đường Tích Xưa, Đ. Tích Xưa, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội - số 16 Tân Thới Nhất 17, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh - số 29 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng - Quốc Lộ 1A, X.Suối Hiệp, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa (Gần Bến Xe phía Nam - Nha Trang), Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phụ trách lên đơn hàng cho khách hàng, theo dõi nhu cầu của khách, tổng hợp báo cáo lãnh đạo

Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh

Xử lý đơn hàng, hợp đồng, quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác

Duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng tăng tỷ lệ khách hàng cũ quay lại mua hàng.

Đốc thúc việc thu hồi công nợ, tiến độ thanh toán của khách hàng để lập báo cáo số liệu kinh doanh

Cùng với thủ kho báo cáo số lượng và kiểm kê hàng tồn kho theo định kỳ, hoặc theo yêu cầu của BGĐ

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Kinh nghiệm: ƯU TIÊN người có kinh nghiệm 1-2 năm

Sử dụng thành thạo ứng dụng văn phòng

Có kỹ năng giao tiếp, hòa đồng với tập thể

Nhiệt tình, năng động, trung thực, sức khỏe tốt

Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng7 đến 10 triệu/ thángvà thưởng/ phụ cấp doanh số cao theo doanh thu thực tế.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT sau khi ký Hợp đồng chính thức.

Các chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS

