Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS
- Hà Nội:
- Đường Tích Xưa, Đ. Tích Xưa, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội
- số 16 Tân Thới Nhất 17, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh
- số 29 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
- Quốc Lộ 1A, X.Suối Hiệp, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa (Gần Bến Xe phía Nam
- Nha Trang), Huyện Thường Tín
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Phụ trách lên đơn hàng cho khách hàng, theo dõi nhu cầu của khách, tổng hợp báo cáo lãnh đạo
Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh
Xử lý đơn hàng, hợp đồng, quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác
Duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng tăng tỷ lệ khách hàng cũ quay lại mua hàng.
Đốc thúc việc thu hồi công nợ, tiến độ thanh toán của khách hàng để lập báo cáo số liệu kinh doanh
Cùng với thủ kho báo cáo số lượng và kiểm kê hàng tồn kho theo định kỳ, hoặc theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: ƯU TIÊN người có kinh nghiệm 1-2 năm
Sử dụng thành thạo ứng dụng văn phòng
Có kỹ năng giao tiếp, hòa đồng với tập thể
Nhiệt tình, năng động, trung thực, sức khỏe tốt
Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS Thì Được Hưởng Những Gì
7 đến 10 triệu/ tháng
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT sau khi ký Hợp đồng chính thức.
Các chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
