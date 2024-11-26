Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Đường Tích Xưa, Đ. Tích Xưa, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội

- số 16 Tân Thới Nhất 17, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh

- số 29 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

- Quốc Lộ 1A, X.Suối Hiệp, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa (Gần Bến Xe phía Nam

- Nha Trang), Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phụ trách lên đơn hàng cho khách hàng, theo dõi nhu cầu của khách, tổng hợp báo cáo lãnh đạo
Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh
Xử lý đơn hàng, hợp đồng, quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác
Duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng tăng tỷ lệ khách hàng cũ quay lại mua hàng.
Đốc thúc việc thu hồi công nợ, tiến độ thanh toán của khách hàng để lập báo cáo số liệu kinh doanh
Cùng với thủ kho báo cáo số lượng và kiểm kê hàng tồn kho theo định kỳ, hoặc theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Kinh nghiệm: ƯU TIÊN người có kinh nghiệm 1-2 năm
Sử dụng thành thạo ứng dụng văn phòng
Có kỹ năng giao tiếp, hòa đồng với tập thể
Nhiệt tình, năng động, trung thực, sức khỏe tốt

Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng7 đến 10 triệu/ thángvà thưởng/ phụ cấp doanh số cao theo doanh thu thực tế.
7 đến 10 triệu/ tháng
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT sau khi ký Hợp đồng chính thức.
Các chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS

Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 11 khu phố 4, đường TTN 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

