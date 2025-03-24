Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Hỗ trợ kế toán viên chuẩn bị và kiểm toán tài khoản.
Hỗ trợ thu thập dữ liệu thô cho các tài khoản kế toán viên.
Hỗ trợ các công việc, dự án kế toán khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm thứ 3 hoặc năm 4 các ngành kế toán tại các trường Đại học/Cao đẳng
Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên môn
Được hỗ trợ dấu công ty khi kết thúc thực tập
Hỗ trợ lương thực tập 2.000.000 đồng/tháng
Được hỗ trợ dấu công ty khi kết thúc thực tập
Hỗ trợ lương thực tập 2.000.000 đồng/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI