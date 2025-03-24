Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Hỗ trợ kế toán viên chuẩn bị và kiểm toán tài khoản.

Hỗ trợ thu thập dữ liệu thô cho các tài khoản kế toán viên.

Hỗ trợ các công việc, dự án kế toán khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm thứ 3 hoặc năm 4 các ngành kế toán tại các trường Đại học/Cao đẳng

Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn

Được hỗ trợ dấu công ty khi kết thúc thực tập

Hỗ trợ lương thực tập 2.000.000 đồng/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin