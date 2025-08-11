Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 10 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Quay và dựng các video ngắn phục vụ quảng bá sản phẩm/dịch vụ/thương hiệu. Thành thạo một trong các phần mềm: premier, AE hoặc capcut
- Viết caption, dựng kịch bản ngắn, phối hợp với team để thực hiện các idea sáng tạo.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm cơ bản quay dựng video cơ bản (dùng điện thoại, máy quay, tripod…)
- Biết sử dụng các phần mềm dựng video cơ bản như: CapCut, Premiere, Canva, hoặc VN

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường trẻ trung, năng động, đồng đội siêu thân thiện.
- Cơ hội được học hỏi, thử sức với các chiến dịch thực tế, thương hiệu thật.
- Hỗ trợ Lương: 3- 4tr + Hoa hồng MKT
- Du lịch, team building định kỳ cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10 Lương Định Của, p. Bình Khánh, quận 2, Tphcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

