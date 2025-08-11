Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Quay và dựng các video ngắn phục vụ quảng bá sản phẩm/dịch vụ/thương hiệu. Thành thạo một trong các phần mềm: premier, AE hoặc capcut

- Viết caption, dựng kịch bản ngắn, phối hợp với team để thực hiện các idea sáng tạo.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm cơ bản quay dựng video cơ bản (dùng điện thoại, máy quay, tripod…)

- Biết sử dụng các phần mềm dựng video cơ bản như: CapCut, Premiere, Canva, hoặc VN

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường trẻ trung, năng động, đồng đội siêu thân thiện.

- Cơ hội được học hỏi, thử sức với các chiến dịch thực tế, thương hiệu thật.

- Hỗ trợ Lương: 3- 4tr + Hoa hồng MKT

- Du lịch, team building định kỳ cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

