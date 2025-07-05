Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty CP Beta Media
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
• Đối chiếu báo cáo doanh thu và báo cáo thu tiền hàng ngày
• Đối chiếu báo cáo thu tiền với các kênh thanh toán.
• Đối chiếu dữ liệu trên phần mềm bán hàng và phần mềm xuất hóa đơn điện tử.
• Hỗ trợ kế toán doanh thu xử lý khi phát sinh chênh lệch và lỗi hệ thống
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan.
• Có thể Thực tập tối thiểu 5 tháng.
• Nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.
• Sử dụng tốt Excel, tư duy logic
• Ưu tiên các bạn có thể làm full-time hoặc off 1-2 buổi trong tuần
Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì
• Phụ cấp thực tập: 2.500.000 – 3.000.000 đ/tháng
• Được tặng vé xem phim hàng tháng (2 cặp vé tại hệ thống rạp Beta)
• Tham gia hoạt động gắn kết Happy Hour,...
• Được làm việc trong môi trường rạp chiếu phim trẻ trung năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media
