Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Đối chiếu báo cáo doanh thu và báo cáo thu tiền hàng ngày

• Đối chiếu báo cáo thu tiền với các kênh thanh toán.

• Đối chiếu dữ liệu trên phần mềm bán hàng và phần mềm xuất hóa đơn điện tử.

• Hỗ trợ kế toán doanh thu xử lý khi phát sinh chênh lệch và lỗi hệ thống

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan.

• Có thể Thực tập tối thiểu 5 tháng.

• Nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.

• Sử dụng tốt Excel, tư duy logic

• Ưu tiên các bạn có thể làm full-time hoặc off 1-2 buổi trong tuần

Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì

• Phụ cấp thực tập: 2.500.000 – 3.000.000 đ/tháng

• Được tặng vé xem phim hàng tháng (2 cặp vé tại hệ thống rạp Beta)

• Tham gia hoạt động gắn kết Happy Hour,...

• Được làm việc trong môi trường rạp chiếu phim trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin