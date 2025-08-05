Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 222 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Phụ giúp kế toán viên các vấn đề scan tài liệu,
Đi ngân hàng
Vào một số số liệu kế toán có sự giám sát của kế toán phụ trách, đối soát hợp đồng, sắp xếp tài liệu
Hạch toán ngân hàng công ty con, kiểm tra hợp đồng nhận được với tool trái phiếu

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nắm được kiến thức liên quan đến kế toán, thông tư liên quan
Thành thạo tin học văn phòng: word, excel...
Giao tiếp, làm việc nhóm
Nhanh nhẹn, chủ động
Chăm chỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ: 3,500,000 VNĐ/tháng
Được hỗ trợ dấu mộc thực tập
Được cấp trang thiết bị làm việc
Khi lên chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật (BHXH, Phép năm, Du lịch,
Khám sức khỏe, Công đoàn, Bảo hiểm sức khỏe,...)
Đồng nghiệp trẻ, năng động, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc
Sếp có tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà số 222 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

