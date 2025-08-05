Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 222 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Phụ giúp kế toán viên các vấn đề scan tài liệu,

Đi ngân hàng

Vào một số số liệu kế toán có sự giám sát của kế toán phụ trách, đối soát hợp đồng, sắp xếp tài liệu

Hạch toán ngân hàng công ty con, kiểm tra hợp đồng nhận được với tool trái phiếu

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nắm được kiến thức liên quan đến kế toán, thông tư liên quan

Thành thạo tin học văn phòng: word, excel...

Giao tiếp, làm việc nhóm

Nhanh nhẹn, chủ động

Chăm chỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ: 3,500,000 VNĐ/tháng

Được hỗ trợ dấu mộc thực tập

Được cấp trang thiết bị làm việc

Khi lên chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật (BHXH, Phép năm, Du lịch,

Khám sức khỏe, Công đoàn, Bảo hiểm sức khỏe,...)

Đồng nghiệp trẻ, năng động, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc

Sếp có tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

