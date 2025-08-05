Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 222 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Phụ giúp kế toán viên các vấn đề scan tài liệu,
Đi ngân hàng
Vào một số số liệu kế toán có sự giám sát của kế toán phụ trách, đối soát hợp đồng, sắp xếp tài liệu
Hạch toán ngân hàng công ty con, kiểm tra hợp đồng nhận được với tool trái phiếu
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nắm được kiến thức liên quan đến kế toán, thông tư liên quan
Thành thạo tin học văn phòng: word, excel...
Giao tiếp, làm việc nhóm
Nhanh nhẹn, chủ động
Chăm chỉ
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nắm được kiến thức liên quan đến kế toán, thông tư liên quan
Thành thạo tin học văn phòng: word, excel...
Giao tiếp, làm việc nhóm
Nhanh nhẹn, chủ động
Chăm chỉ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức hỗ trợ: 3,500,000 VNĐ/tháng
Được hỗ trợ dấu mộc thực tập
Được cấp trang thiết bị làm việc
Khi lên chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật (BHXH, Phép năm, Du lịch,
Khám sức khỏe, Công đoàn, Bảo hiểm sức khỏe,...)
Đồng nghiệp trẻ, năng động, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc
Sếp có tâm
Được hỗ trợ dấu mộc thực tập
Được cấp trang thiết bị làm việc
Khi lên chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật (BHXH, Phép năm, Du lịch,
Khám sức khỏe, Công đoàn, Bảo hiểm sức khỏe,...)
Đồng nghiệp trẻ, năng động, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc
Sếp có tâm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI