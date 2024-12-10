Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH TM KATA Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà PTS - 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Viết đăng bài giới thiệu sản phẩm, bán hàng lên các trang facebook, zalo, instagram,...

Tìm kiếm KH có nhu cầu về sản phẩm qua các kênh online, nền tảng mạng xã hội,...

Tư vấn, trực page, chốt đơn

Học và trả lời khách hàng các thông tin sản phẩm, chính sách mua hàng, giá bán

Đối với khách có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm thực tế, hướng dẫn và tiếp đón khách ở văn phòng công ty.

Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của quản lý.

- Sản phẩm: máy massage cổ, vai, mắt, thiết bị công nghệ tiêu dùng,..

- Sản phẩm nội thất ô tô: thảm lót sàn ô tô, camera hành trình, AI box, nước hoa ô tô,..

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp thuộc khối ngành Kinh tế của các trường, có thể đi làm fulltime hoặc lịch học 1-2 buổi/tuần.

Ứng viên có kinh nghiệm sales online sản phẩm, tư vấn bán hàng,...là lợi thế

Ưu tiên ứng viên kỹ năng sáng tạo, sử dụng các công cụ mạng xã hội tốt.

Tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.

Mong muốn tìm kiếm cơ hội gắn bó và phát triển lâu dài.

Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH TM KATA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 3.000.000/tháng + 2% hoa hồng theo doanh thu => Thu nhập từ 5.000.000 - 7.000.000/tháng

Thu nhập từ 5.000.000 - 7.000.000/tháng

Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau thời gian cộng tác với chế độ hấp dẫn.

Được hướng dẫn, đào tạo chuyên sâu về công việc.

Được tham gia các sự kiện chung của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Thời gian thực tập 02 tháng

Hỗ trợ mộc và tài liệu làm báo cáo / KLTN (nếu cần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM KATA Việt Nam

