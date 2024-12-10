Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH TM KATA Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH TM KATA Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà PTS
- 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Viết đăng bài giới thiệu sản phẩm, bán hàng lên các trang facebook, zalo, instagram,...
Tìm kiếm KH có nhu cầu về sản phẩm qua các kênh online, nền tảng mạng xã hội,...
Tư vấn, trực page, chốt đơn
Học và trả lời khách hàng các thông tin sản phẩm, chính sách mua hàng, giá bán
Đối với khách có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm thực tế, hướng dẫn và tiếp đón khách ở văn phòng công ty.
Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của quản lý.
- Sản phẩm: máy massage cổ, vai, mắt, thiết bị công nghệ tiêu dùng,..
- Sản phẩm nội thất ô tô: thảm lót sàn ô tô, camera hành trình, AI box, nước hoa ô tô,..
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp
Ứng viên có kinh nghiệm sales online sản phẩm, tư vấn bán hàng,...là lợi thế
sales online sản phẩm, tư vấn bán hàng,...là lợi thế
Ưu tiên ứng viên kỹ năng sáng tạo, sử dụng các công cụ mạng xã hội tốt.
Tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.
Mong muốn tìm kiếm cơ hội gắn bó và phát triển lâu dài.
Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH TM KATA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 3.000.000/tháng + 2% hoa hồng theo doanh thu =>
Thu nhập từ 5.000.000 - 7.000.000/tháng
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau thời gian cộng tác với chế độ hấp dẫn.
Được hướng dẫn, đào tạo chuyên sâu về công việc.
Được tham gia các sự kiện chung của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Thời gian thực tập 02 tháng
Hỗ trợ mộc và tài liệu làm báo cáo / KLTN (nếu cần).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM KATA Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI