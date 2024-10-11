Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 14 Triệu

Mức lương 7 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sài Gòn ICT (Saigontel), Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 7 - 14 Triệu

- Tư vấn cho doanh nghiệp, công ty mở trang website để bán hàng và giới thiệu sản phẩm dịch vụ công ty, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển hướng từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh online.

- Tư vấn, giải đáp cho khách hàng về các lĩnh vực, dịch vụ do công ty đang cung cấp: thiết kế website, hosting, tên miền, email doanh nghiệp.

- Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại,...

- Sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo 100%.

- Trình độ văn hóa: Sinh viên đã hoàn thành Thực Tập, đang trong quá trình chờ bằng, làm việc fulltime. Không hỗ trợ mộc thực tập.

- Có phương tiện di chuyển và laptop cá nhân

- Có tinh thần làm việc nhóm

- Tuân thủ giờ giấc nề nếp tại nơi làm việc. Tác phong lịch sự và cư xử văn minh hòa đồng.

- Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7 - 14 triệu/ tháng.

- Thưởng bonus thêm khi hiệu quả trong công việc

- Làm việc fulltime, đã hoàn thành thực tập & đang trong quá trình chờ bằng.

- Được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng, quản trị kinh doanh. Quản lý hỗ trợ kèm 1-1 khi còn là nhân viên mới trong khoảng thời gian từ 1 - 3 tháng đầu.

- Tham gia các hoạt động tập thể (Liên hoan, du lịch, thể thao...)

- Team building mỗi tháng một lần.

- 1 năm đi du lịch 1 - 2 lần.

Phúc lợi khác:

- Phụ cấp sim card điện thoại 200k/ tháng (trong vòng 2 tháng đầu)

- Thăng tiến theo năng lực, rút ngắn thời gian thăng cấp, không tính theo thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin