Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
- Hồ Chí Minh: 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới khách hàng tiềm năng với nguồn hàng có sẵn bằng cách đăng tin
Cung cấp, tư vấn đầy đủ thông tin về sản phẩm cho khách hàng qua tin nhắn, hoặc điện thoại khi khách gọi đến
Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với khách hàng (nếu có)
Chăm sóc và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng qua tin nhắn, điện thoại
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới khách hàng tiềm năng với nguồn hàng có sẵn bằng cách đăng tin
Cung cấp, tư vấn đầy đủ thông tin về sản phẩm cho khách hàng qua tin nhắn, hoặc điện thoại khi khách gọi đến
Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với khách hàng (nếu có)
Chăm sóc và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng qua tin nhắn, điện thoại
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, không ngại khó khăn, đam mê kiếm tiền
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn phí (cầm tay chỉ việc nhiệt tình)
3 buổi đào tạo trực tiếp tại công ty
Có khả năng sử dụng mạng xã hội và các công cụ marketing trực tuyến để phát triển khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.
Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 3-5tr, thu nhập 40-100tr/tháng, 500tr-1 tỷ/năm
Thời gian linh hoạt, làm việc từ xa
HOA HỒNG từ 50-60%. Hoa hồng nhận ngay trong 24h
Được hỗ trợ phí ĐĂNG TIN hàng tuần
Được đào tạo miễn phí nếu chưa có kinh nghiệm,...
Được cấp trên, đồng nghiệp hỗ trợ tận tâm
Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ miễn phí, Tư vấn Pháp lý về BĐS với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề,......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI