Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

- Tiếp cận khách hàng là các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh offline và online.
- Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của dự án gồm: phần mềm quản lí bán hàng, Thiết kế website, Dịch vụ vận chuyển thu tiền hộ trên toàn quốc, Phần mềm quản lý fanpage Facebook - Kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ.
- Kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm được fulltime, có hỗ trợ off 1 2 buổi/tuần nếu vướng lịch học
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tự tin với kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
- Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 6.000.000 - 10.000.000/tháng trong 3 tháng đầu và tăng theo năng lực (lương cứng 5 triệu + % hoa hồng +thưởng, phụ cấp), lương tháng thứ 13
- Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước
- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn SEO Marketing Google, sàn TMĐT và kỹ năng thuyết phục.
- Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung và tham gia teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN TẠI HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

