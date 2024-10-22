Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DEYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 781/C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm khách hàng quan tâm mua BĐS nhà phố, căn hộ Tư vấn sản phẩm, dẫn khách hàng đi xem nhà Hỗ trợ khách hàng thương lượng giá và chốt giao dịch Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Người có thái độ tích cực, chủ động làm việc Có phương tiện đi lại, điện thoại, laptop Có mong muốn gia tăng thu nhập Các bạn sinh viên năm cuối

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DEYOU Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nghề môi giới từ cơ bản đến chuyên sâu Nhận hoa hồng theo từng giao dịch: lên đến 55%/giao dịch Môi trường làm việc linh hoạt, năng động Nhận được mộc công ty để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DEYOU

