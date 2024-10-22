Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DEYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DEYOU
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 781/C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm khách hàng quan tâm mua BĐS nhà phố, căn hộ
Tư vấn sản phẩm, dẫn khách hàng đi xem nhà
Hỗ trợ khách hàng thương lượng giá và chốt giao dịch
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Người có thái độ tích cực, chủ động làm việc Có phương tiện đi lại, điện thoại, laptop Có mong muốn gia tăng thu nhập Các bạn sinh viên năm cuối
Người có thái độ tích cực, chủ động làm việc
Có phương tiện đi lại, điện thoại, laptop
Có mong muốn gia tăng thu nhập
Các bạn sinh viên năm cuối
Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DEYOU Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo nghề môi giới từ cơ bản đến chuyên sâu Nhận hoa hồng theo từng giao dịch: lên đến 55%/giao dịch Môi trường làm việc linh hoạt, năng động Nhận được mộc công ty để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp
Được đào tạo nghề môi giới từ cơ bản đến chuyên sâu
Nhận hoa hồng theo từng giao dịch: lên đến 55%/giao dịch
Môi trường làm việc linh hoạt, năng động
Nhận được mộc công ty để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DEYOU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
