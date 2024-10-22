Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Tổng Đại Lý Kim Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 107 Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và lựa chọn hướng tư vấn phù hợp với từng khách hàng.

Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng, chương trình ưu đãi, khuyến mãi nhằm duy trì và mở rộng cơ sở khách hàng hiện hữu.

Tham gia các cuộc họp, các chương trình đào tạo và điều phối hoạt động đào tạo ở các chi nhánh để nâng cao năng suất, hiệu quả bán hàng.

Đóng góp ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo giai đoạn; Lập kế hoạch, ngân sách hàng tháng/quý/năm cho hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân.

Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Yêu thích giao tiếp, linh hoạt trong công việc.

Tại Công ty TNHH Tổng Đại Lý Kim Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đầy đủ các thông tin về báo cáo thực tập: dấu mộc, số liệu, ...

Thời gian làm việc linh hoạt, tùy theo lịch học.

Thưởng hoạt động theo memo hàng tháng + Thưởng hoa hồng trên doanh thu kinh doanh.

Được đào tạo nâng cao kinh nghiệm bán hàng.

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, định hướng lên vị trí Nhân viên chính thức, Leader Kinh doanh...

Môi trường làm việc năng động, hiện đại và thỏa sức sáng tạo.

Hỗ trợ xây dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân, tạo điều kiện phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng Đại Lý Kim Nhật

