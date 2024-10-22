Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Đông Tây Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land
- Hồ Chí Minh: 192 Trần Não, P. An Khánh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dự án của công ty
- Liên lạc với khách hàng theo nguồn data có sẵn.
- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng (tiềm năng, hiện tại, cũ) tạo mối quan hệ với khách hàng
- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, tư vấn khách hàng...
- Lên kế hoạch làm việc cho cá nhân và đóng góp ý kiến cho đội nhóm, công ty
- Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc, luôn có cấp Quản lý hỗ trợ cho bạn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, kiên trì, có định hướng phát triển trong lĩnh vực BĐS.
- Năng động, nhiệt tình, khao khát thay đổi bản thân và bứt phá về thu nhập.
- Kỹ năng giao tiếp khá, tư duy dịch vụ hướng tới khách hàng
- Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao
- Thời gian làm việc:
+ Full-time: 08h30 – 17h00, Từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi)
+ Part-time: Tối thiểu 8 buổi/tuần
Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land Thì Được Hưởng Những Gì
- Được ĐÀO TẠO bài bản các kỹ năng chuyên môn như: Tư vấn bán hàng, chốt deal, khai thác data khách hàng,...
- Được hỗ trợ chi phí thực tập
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập
- Môi trường trẻ, năng động, công ty sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tối ưu để bạn khẳng định được tài năng và thăng hoa trong sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
