Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Đông Tây Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 192 Trần Não, P. An Khánh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dự án của công ty

- Liên lạc với khách hàng theo nguồn data có sẵn.

- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng (tiềm năng, hiện tại, cũ) tạo mối quan hệ với khách hàng

- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, tư vấn khách hàng...

- Lên kế hoạch làm việc cho cá nhân và đóng góp ý kiến cho đội nhóm, công ty

- Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc, luôn có cấp Quản lý hỗ trợ cho bạn

- Là sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh,.... tại các trường Đại học, cao đẳng trên cả nước

- Chăm chỉ, kiên trì, có định hướng phát triển trong lĩnh vực BĐS.

- Năng động, nhiệt tình, khao khát thay đổi bản thân và bứt phá về thu nhập.

- Kỹ năng giao tiếp khá, tư duy dịch vụ hướng tới khách hàng

- Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao

- Thời gian làm việc:

+ Full-time: 08h30 – 17h00, Từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi)

+ Part-time: Tối thiểu 8 buổi/tuần

Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ dấu mộc đỏ & số liệu làm báo cáo thực tập

- Được ĐÀO TẠO bài bản các kỹ năng chuyên môn như: Tư vấn bán hàng, chốt deal, khai thác data khách hàng,...

- Được hỗ trợ chi phí thực tập

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập

- Môi trường trẻ, năng động, công ty sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tối ưu để bạn khẳng định được tài năng và thăng hoa trong sự nghiệp

