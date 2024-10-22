Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh
- Hồ Chí Minh: 105 xuân hồng, phường 12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, lựa chọn khách hàng có tiềm năng về lĩnh vực cho thuê và đầu tư BĐS
Tư vấn, thực hiện chăm sóc khách hàng, đưa khách hàng tham quan dự án
Khảo sát thị trường và mức độ cạnh tranh để cập nhật các kiến thức cho công việc.
Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý giao.
Đóng góp ý tưởng và nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng hoạt động, cạnh tranh của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê lĩnh vực kinh doanh, nhiệt tình, siêng năng trong công việc
Đang theo học các khối ngành quản trị kinh doanh, xã hội...
Tự tin trong giao tiếp, có khả năng thuyết phục, ứng xử linh hoạt
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Có laptop, phương tiện đi lại làm việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất Động Sản, Sales, Bán hàng
Tại Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Cung cấp số liệu để làm báo cáo
Hỗ trợ ký phiếu xác nhận thực tập tại công ty (có dấu mọc tròn đỏ)
Trợ cấp thực tập + chính sách Hoa hồng sản phẩm tương đương với nhân viên chính thức.
Tham dự các khóa đào tạo kiến thức về thị trường, dự án, kỹ năng cần có khi tư vấn khách hàng trước khi làm việc.
Đào tạo về phân tích sản phẩm, phân tích thị trường chung nhằm thuyết phục khách hàng.
Cơ hội thực chiến như một nhân viên chính thức.
Tham dự các khóa đào tạo sử dụng công cụ marketing, chiến lược marketing.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
