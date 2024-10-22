Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 105 xuân hồng, phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, lựa chọn khách hàng có tiềm năng về lĩnh vực cho thuê và đầu tư BĐS Tư vấn, thực hiện chăm sóc khách hàng, đưa khách hàng tham quan dự án Khảo sát thị trường và mức độ cạnh tranh để cập nhật các kiến thức cho công việc. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý giao. Đóng góp ý tưởng và nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng hoạt động, cạnh tranh của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê lĩnh vực kinh doanh, nhiệt tình, siêng năng trong công việc Đang theo học các khối ngành quản trị kinh doanh, xã hội... Tự tin trong giao tiếp, có khả năng thuyết phục, ứng xử linh hoạt Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm Có laptop, phương tiện đi lại làm việc Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất Động Sản, Sales, Bán hàng

Tại Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Cung cấp số liệu để làm báo cáo Hỗ trợ ký phiếu xác nhận thực tập tại công ty (có dấu mọc tròn đỏ) Trợ cấp thực tập + chính sách Hoa hồng sản phẩm tương đương với nhân viên chính thức. Tham dự các khóa đào tạo kiến thức về thị trường, dự án, kỹ năng cần có khi tư vấn khách hàng trước khi làm việc. Đào tạo về phân tích sản phẩm, phân tích thị trường chung nhằm thuyết phục khách hàng. Cơ hội thực chiến như một nhân viên chính thức. Tham dự các khóa đào tạo sử dụng công cụ marketing, chiến lược marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh

