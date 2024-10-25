Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BẢO HIỂM PHƯỚC MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 4 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BẢO HIỂM PHƯỚC MINH
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Thực tập sinh kinh doanh

Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 2, Toà nhà Park IX, số 8 Phan Đình Giót, Phường 2, Q.Tân Bình, Tân Bình

Tiếp cận, tư vấn và tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ cơ sở dữ liệu có sẵn của công ty. Nghiên cứu và nắm vững thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ty để cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng. Xây dựng Database khách hàng Tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện về kỹ năng và nghiệp vụ kinh doanh. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng trước và trong quá trình tham gia bảo hiểm
Tiếp cận, tư vấn và tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ cơ sở dữ liệu có sẵn của công ty.
Nghiên cứu và nắm vững thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ty để cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng.
Xây dựng Database khách hàng
Tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện về kỹ năng và nghiệp vụ kinh doanh.
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng trước và trong quá trình tham gia bảo hiểm

Không yêu cầu kinh nghiệm Sinh viên các trường ĐH, CĐ, đang chờ bằng tốt nghiệp. Chào đón các sinh viên trái ngành Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, có tinh thần trách nhiệm với công việc, ham học hỏi.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Sinh viên các trường ĐH, CĐ, đang chờ bằng tốt nghiệp. Chào đón các sinh viên trái ngành
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, có tinh thần trách nhiệm với công việc, ham học hỏi.

Mức hỗ trợ thực tập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực. (4.000.000 VND + thưởng). Cấp giấy chứng nhận thực tập có dấu mộc tròn và chữ ký của giám đốc. Được cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu và hướng dẫn chi tiết để hoàn thiện báo cáo thực tập. Được đào tạo miễn phí về kiến thức kinh doanh, CSKH và ngành bảo hiểm. Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.
Mức hỗ trợ thực tập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực. (4.000.000 VND + thưởng).
Cấp giấy chứng nhận thực tập có dấu mộc tròn và chữ ký của giám đốc.
Được cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu và hướng dẫn chi tiết để hoàn thiện báo cáo thực tập.
Được đào tạo miễn phí về kiến thức kinh doanh, CSKH và ngành bảo hiểm.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BẢO HIỂM PHƯỚC MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 113M Đường Lý Thánh Tông, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

