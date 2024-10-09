Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt

Thực tập sinh kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 26 Đường số 7, Citiland Parkhills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng content theo ngày tìm kiếm khách hàng
Sáng tạo các nội dung trên các trang mạng xã hội, digital marketing.
Tạo video tiktok
Khai thác khách hàng qua Data được cung cấp.
Khai thác nguồn khách hàng trên các trang mạng xã hội.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên sắp hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh,...
Cẩn thận, chăm chỉ và chủ động trong công việc.
Thời gian làm việc linh động.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng Hỗ trợ 2.000.000 - 3.000.000 VND/tháng
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Hỗ trợ dấu mộc, báo cáo thực tập/tốt nghiệp
Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt

Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 26 đường số 7, Cityland Parkhills, P.10, Q.Gò Vấp, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

