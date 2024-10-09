Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 Đường số 7, Citiland Parkhills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng content theo ngày tìm kiếm khách hàng

Sáng tạo các nội dung trên các trang mạng xã hội, digital marketing.

Tạo video tiktok

Khai thác khách hàng qua Data được cung cấp.

Khai thác nguồn khách hàng trên các trang mạng xã hội.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên sắp hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh,...

Cẩn thận, chăm chỉ và chủ động trong công việc.

Thời gian làm việc linh động.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng Hỗ trợ 2.000.000 - 3.000.000 VND/tháng

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Hỗ trợ dấu mộc, báo cáo thực tập/tốt nghiệp

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt

