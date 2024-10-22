Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 15 Triệu

Mức lương 3 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Vạn Phúc - Số 42 Đường số 15, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 15 Triệu

- Tư vấn sản phẩm, dự án đến khách hàng cấp cao của công ty.

- Khách hàng của công ty (bộ phận marketing chạy) đảm bảo hiệu quả cao.

- Gọi điện cho khách hàng thăm hỏi và chăm sóc khách hàng cũ.

- Theo dõi, giải quyết những vấn đề, yêu cầu từ khách hàng.

- Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc.

Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam. Ứng viên năm 3, 4 hoặc các bạn mới ra trường, đang chờ bằng.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

- Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.

- Nhân viên chưa kinh nghiệm được hướng dẫn đào tạo chuyên nghiệp.

- Ưu tiên các bạn có laptop.

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ chi phí thực tập (3.000.000/tháng) + thưởng Kinh Doanh, hỗ trợ dấu mộc thực tập.

- Công ty hỗ trợ hotline, chi phí điện thoại.

- Thưởng cho nhân viên đạt danh hiệu xuất sắc, tuần, tháng.

- Được training về chính sách, phương thức và kỹ năng.

- Không áp đặt chỉ tiêu danh số.

- Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức và thăng tiến lên (trưởng nhóm hoặc trưởng phòng).

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, sếp tâm lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK

