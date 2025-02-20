Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ATK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được hỗ trợ con dấu thực tập (tối thiểu 3 tháng) Được đào tạo từ A - Z về phần mềm, kỹ năng tư vấn và quy trình kinh doanh. Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội tiếp xúc thực tế với khách hàng. Có hỗ trợ lương thực tập + Thưởng theo kết quả công việc. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn khách hàng về phần mềm quản lý trong lĩnh vực giáo dục.

Học cách xây dựng báo giá, hợp đồng và quy trình bán hàng.

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, tiếp nhận phản hồi và làm việc với các bộ phận liên quan.

Tham gia đào tạo về sản phẩm, kỹ năng kinh doanh và quy trình làm việc.

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới ra trường, ưu tiên học ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc Kinh tế đối ngoại, Công nghệ thông tin (hoặc Hệ thống thông tin quản lý), Tâm lý học hoặc Sư phạm hoặc các ngành liên quan.

Yêu thích kinh doanh, công nghệ và mong muốn phát triển trong lĩnh vực phần mềm giáo d.

Giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm và chủ động học hỏi.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ATK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 2 - 3 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ATK

