Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ của công ty với khách hàng nước ngoài. Trao đổi với khách hàng khi khách hàng có nhu cầu về các dịch vụ của công ty. Cập nhật trạng thái danh sách khách hàng, để ban lãnh đạo có chỉ đạo kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có tư duy tốt về kinh doanh. Ứng viên đang là sinh viên của các trường kinh tế là một lợi thế. Khả năng Tiếng Anh tốt (có thể viết email, họp với khách hàng nước ngoài)

Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên được làm việc hoặc thực tập trong môi trường năng động. Ứng viên được làm việc trực tiếp với đội ngũ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh, có cơ hội học hỏi và được chỉ dẫn trực tiếp. Ứng viên được nhận mức thu nhập (kể cả intern) hợp lý so với những đóng góp với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.