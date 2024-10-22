Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 10, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ và làm việc theo sự phân công của các chuyên viên kinh doanh và trưởng nhóm kinh doanh tại các Hub/Station bên ngoài thị trường;
- Tìm kiếm khách hàng, tiếp cận khách hàng, tư vấn và hỗ trợ khách hàng cài đặt App Công nghệ Sendo Farm;
- Duy trì khách hàng cũ, đạt số lượng đơn hàng theo ngày và theo chỉ tiêu yêu cầu;
- Kết hợp cùng các anh chị Nhân viên Kinh doanh tại điểm trả hàng và hỗ trợ Khách hàng nhận hàng;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3,4 hoặc mới tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học ngành QTKD hoặc ngành nghề liên quan;
- Có thể làm fulltime tối thiểu 2 tháng
- Không yêu cầu kinh nghiệm, những bạn đã có kinh nghiệm bán hàng trong ngành hàng bán lẻ, FMCG là một điểm cộng.
- Có định hướng , yêu thích công việc kinh doanh, trade marketing,.....

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

- Vào Sendo, các bạn có một team hỗ trợ tuyệt vời không ngại khó khăn.
- Vào Sendo các bạn sẽ được làm việc với môi trường trẻ năng động độ tuổi từ 2k -9x.
- Có cơ hội làm việc với quản lý cấp cao (VD: GĐ, PTGĐ, TP,...) tại Sendo và tập đoàn FPT.
- Có cơ hội ký hợp đồng chính thức chỉ sau 3 tháng thực tập.
- Nhiều quyền lợi và cơ hội rộng mở khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm:

