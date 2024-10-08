Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, V.E.T Building, 98 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- kết nối và mở rộng kết nối với các đối tác, KH tiềm năng

- Truyền tải được thông điệp từ triết lý của tổ chức cho đối tác, KH

- Trở thành thành viên cốt lõi của tổ chức

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

đam mê kinh doanh, ưu tiên có nền tảng hiểu biết về CNTT. có kỹ năng giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ. Đam mê và khả năng nắm bắt cơ hội để kết nối và xây dựng các mối quan hệ mới. Sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân liên tục. Thực hiện và hỗ trợ nhóm trong việc triển khai các chiến lược kinh doanh. Khả năng xử lý áp lực tốt, lắng nghe và đồng cảm tốt Năng lượng tích cực, nhiệt tình và cởi mở. Tiếng Anh: Toeic ≥ 700, IELST ≥ 6.0

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia các dự án đào tạo, chia sẻ và phát triển bản thân dựa trên triết lý của công ty

- Tham dự các hoạt động, sự kiện liên quan đến CNTT do cộng đồng tổ chức để tăng thêm kiến thức.

- Cơ hội học tập và phát triển bản thân qua các bài học chuyên biệt.

- Môi trường làm việc cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau.

- Tham gia vào các dự án cộng đồng ý nghĩa và phát triển sự nghiệp cùng đội ngũ tâm huyết.

