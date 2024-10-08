Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, V.E.T Building, 98 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- kết nối và mở rộng kết nối với các đối tác, KH tiềm năng
- Truyền tải được thông điệp từ triết lý của tổ chức cho đối tác, KH
- Trở thành thành viên cốt lõi của tổ chức

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

đam mê kinh doanh, ưu tiên có nền tảng hiểu biết về CNTT.
có kỹ năng giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ.
Đam mê và khả năng nắm bắt cơ hội để kết nối và xây dựng các mối quan hệ mới.
Sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân liên tục.
Thực hiện và hỗ trợ nhóm trong việc triển khai các chiến lược kinh doanh.
Khả năng xử lý áp lực tốt, lắng nghe và đồng cảm tốt
Năng lượng tích cực, nhiệt tình và cởi mở.
Tiếng Anh: Toeic ≥ 700, IELST ≥ 6.0

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia các dự án đào tạo, chia sẻ và phát triển bản thân dựa trên triết lý của công ty
- Tham dự các hoạt động, sự kiện liên quan đến CNTT do cộng đồng tổ chức để tăng thêm kiến thức.
- Cơ hội học tập và phát triển bản thân qua các bài học chuyên biệt.
- Môi trường làm việc cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau.
- Tham gia vào các dự án cộng đồng ý nghĩa và phát triển sự nghiệp cùng đội ngũ tâm huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P306, Nhà D, số 3 Thành Công, Phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

