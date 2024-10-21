Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Nhanh.vn - VNP Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tham gia đào tạo, học và tìm hiểu về các sản phẩm phần mềm Nhanh. vn – phần mềm Quản lý bán hàng đa kênh.

- Duy trì và phát triển công việc Kinh doanh.

- Hoàn thành công việc và nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận sinh viên năm cuối.

- Chăm chỉ, kiên trì và chủ động học tập.

- Có phương tiện di chuyển và laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Nhanh.vn - VNP Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:Từ 6.000.000 - 10.000.000 / tháng (Gồm lương cứng, % hoa hồng, thưởng vượt chỉ tiêu, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp máy tính, lương tháng 13).

- Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước.

- Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối.

- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Thương mại ĐIện tử.

- Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể.

- Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung và tham gia teambuilding.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhanh.vn - VNP Group

