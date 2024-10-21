Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Nhanh.vn - VNP Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Nhanh.vn - VNP Group
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty Cổ phần Nhanh.vn - VNP Group

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Nhanh.vn - VNP Group

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tham gia đào tạo, học và tìm hiểu về các sản phẩm phần mềm Nhanh. vn – phần mềm Quản lý bán hàng đa kênh.
- Duy trì và phát triển công việc Kinh doanh.
- Hoàn thành công việc và nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận sinh viên năm cuối.
- Chăm chỉ, kiên trì và chủ động học tập.
- Có phương tiện di chuyển và laptop cá nhân.
Tại Công ty Cổ phần Nhanh.vn - VNP Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:Từ 6.000.000 - 10.000.000 / tháng (Gồm lương cứng, % hoa hồng, thưởng vượt chỉ tiêu, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp máy tính, lương tháng 13).
- Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước.
- Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối.
- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Thương mại ĐIện tử.
- Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể.
- Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung và tham gia teambuilding.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhanh.vn - VNP Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Nhanh.vn - VNP Group

Công ty Cổ phần Nhanh.vn - VNP Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

