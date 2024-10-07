Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa ATS, số 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Hỗ trợ công tác bán hàng, khai thác và phát triển quan hệ khách hàng. Liên lạc với khách hàng để tìm hiểu về nhu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ công ty Giới thiệu về sản phẩm của công ty. Các giải pháp hàng đầu của các hãng công nghệ trên thế giới như: Microsoft, Vmware, Oracle, Autodesk, Kaspersky, HP, Dell EMC, IBM ...

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Không yêu cầu kinh nghiệm. Sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế,.... Chăm chỉ, cầu thị, chủ động trong nghiên cứu, năng động và sáng tạo trong công việc

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương trong thời gian thực tập: 20.000vnđ/giờ + thưởng hoàn thành tốt công việc (Thu nhập: 4-6 triệu/tháng) Được hỗ trợ dấu thực tập, báo cáo thực tập (nếu cần) Trở thành nhân viên chính thức sau 2 – 3 tháng với mức thu nhập hấp dẫn. Được đào tạo bài bản về Sales B2B, thường xuyên được tiếp cận những kỹ năng trong công việc từ các anh/chị trước. Đội ngũ leader chỉ bảo nhiệt tình và dày dặn kinh nghiệm. Lộ trình training bài bản từ hệ thống LMS, cũng như đánh giá được năng lực rõ ràng. Được tham gia bảo hiểm xã hội, chế độ Lễ, Tết, lương tháng 13, phép năm... ngay sau khi tiếp nhận chính thức Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hiện đại, có nhiều cơ hội thăng tiến. Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng để CBNV thưởng thức Tham gia các hoạt động nội bộ: sinh nhật tháng, bữa trưa vui vẻ, du lịch, .... Được tiếp xúc với các khách hàng lớn và Chuyên nghiệp như Samsung, Honda, Nissan, Posco và hàng nghìn doanh nghiệp FDI. Công ty có thị trường rộng lớn ở khối Chính phủ, giáo dục, top 1000 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam Được làm việc tại trang web số 1 Việt Nam về phần mềm bản quyền. Luôn phát triển khi thường xuyên làm việc với nhân sự ở các công ty công nghệ hàng đầu: Microsoft, Oracle, Kaspersky...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

