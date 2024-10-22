Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 186 Trương Định, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Nhiệm vụ

Liên hệ, khai thác thông tin và lọc ra khách hàng tiềm năng từ data công ty cung cấp. Theo dõi và tư vấn cho khách hàng các thông tin về sản phẩm bằng hình thức trực tiếp và qua online. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách. Tham gia hỗ trợ thực hiện các sự kiện, công ty tổ chức để phát triển nguồn khách hàng. Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng theo phân công công việc của người dẫn dắt. Thời gian làm việc do cửa hàng trưởng sắp xếp.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

Là sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới ra trường thuộc chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh,... Không yêu cầu kinh nghiệm. Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và có thái độ tốt. Có khả năng giao tiếp tốt và biết tạo dựng mối quan hệ. Có kỹ năng sắp xếp tổ chức và quản lí thời gian.

Tại CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Phụ cấp thực tập: 2.500.000 đồng/tháng. Hỗ trợ bữa ăn theo chính sách công ty. Được hướng dẫn, đào tạo phát triển năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.