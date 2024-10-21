Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo về chuyên môn sản phẩm, kiến thức kinh tế tổng quan, kỹ năng cho công việc. Nhập liệu dữ liệu hệ thống Hỗ trợ khách hàng tham gia sự kiện, ký hợp đồng. Hỗ trợ sau bán hàng
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các ngành Bất động sản, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing, Du lịch,.. Có thể làm việc Fulltime. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, kỷ luật.
Tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu các kiến thức và kỹ năng trong ngành Bất động sản. Môi trường trẻ, năng động, công ty sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tối ưu để bạn phát triển năng lực bản thân. Được tự đề xuất tham gia các khóa học chuyên sâu - công ty tài trợ chi phí cho tất cả các cấp bậc. Được tham gia trực tiếp các buổi tìm hiểu thị trường bất động sản.. Dược tìm hiểu và tham gia trực tiếp phân phối các Dự án Bất động sản đa dạng loại hình và phân khúc. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: V07-SV1C, khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas and Resort, ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

