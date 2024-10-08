Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai , Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Xử lý một số các công việc trong danh sách sau đây:

- Chuẩn bị Hồ sơ thầu;

- Điều phối giao hàng, dịch vụ;

- Duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng hiện tại;

- Quản lý thông tin khách hàng và nhà cung cấp;

- Làm báo giá, chuẩn bị hợp đồng;

- Chăm sóc KH sau bán và sau dịch vụ;

- Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng của khách hàng và với nhà cung cấp;

- Quản lý, phát triển Sàn TMĐT;

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng;

- Tiếp nhận và phối hợp với các bộ phận khác giải quyết các thông tin khiếu nại, bảo hành cho khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp/ hoặc Sắp tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên;

- Có kinh nghiệm là một lợi thế;

- Sử dụng thành thạo Word, Excel;

- Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt;

- Trung thực, chăm chỉ và tận tâm với công việc;

- Ưu tiên những ứng viên có mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty CP XD và TM công nghệ contech Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : lương cứng theo thỏa thuận + thưởng doanh số + phụ cấp;

- Đóng bảo hiểm theo quy định Nhà nước - đối với các bạn đã Tốt nghiệp;

- Hàng năm được xét tăng lương;

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chia sẻ và hỗ trợ;

- Được tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng;

- Thời gian thử việc 2 tháng;

- Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển

