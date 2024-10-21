Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MAINN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu

Mức lương 5 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa BT N16 - Đối diện nhà H chung cư Vinaconex 2, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo nguồn khách hàng do công ty cung cấp hoặc tự chủ động tìm kiếm data khách hàng.

- Tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn các gói dịch vụ đối với gian hàng trên sàn TMĐT tới khách hàng: Setup, vận hành, tăng các chỉ số cho shop.

- Là cầu nối giữa công ty và khách hàng, hỗ trợ các đội nhóm khác nhằm cung cấp dịch vụ, sản phẩm tốt hơn cho khách hàng.

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không cần kinh nghiệm, chỉ cần máu lửa, đam mê kinh doanh.

- Ưu tiên các bạn có khả năng học hỏi nhanh, vui vẻ, giao tiếp lưu loát là lợi thế.

- Có kiến thức về các ngành Sale/ Thương mại điện tử,...là lợi thế.

- Có tin thần tự giác, trách nhiệm, tìm tòi học hỏi, làm việc có kế hoạch.

Tại Công ty TNHH MAINN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5.000.000 – 9.000.000 (lương cơ bản + phụ cấp + % DS)

Phụ cấp & các khoản thư ởng hiệu quả: Theo quy chế công ty

- Các chế độ đãi ngộ: sinh nhật, cưới xin,...

- Các khoản thưởng tháng (Thưởng theo hiệu suất làm việc của cán bộ nhân viên)

- Các khoản thưởng và vinh danh cho hoạt động cải tiến sáng tạo và ý tưởng đột phá v.v

Các quyền lợi bổ sung khác:

- Được hưởng lương tháng 13, teambuilding

- Được xem xét đánh giá tăng lương định kỳ

- Hỗ trợ dấu mộc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MAINN GROUP

