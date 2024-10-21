Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MAINN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu

Công ty TNHH MAINN GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH MAINN GROUP

Mức lương
5 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa BT N16

- Đối diện nhà H chung cư Vinaconex 2, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo nguồn khách hàng do công ty cung cấp hoặc tự chủ động tìm kiếm data khách hàng.
- Tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn các gói dịch vụ đối với gian hàng trên sàn TMĐT tới khách hàng: Setup, vận hành, tăng các chỉ số cho shop.
- Là cầu nối giữa công ty và khách hàng, hỗ trợ các đội nhóm khác nhằm cung cấp dịch vụ, sản phẩm tốt hơn cho khách hàng.

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không cần kinh nghiệm, chỉ cần máu lửa, đam mê kinh doanh.
- Ưu tiên các bạn có khả năng học hỏi nhanh, vui vẻ, giao tiếp lưu loát là lợi thế.
- Có kiến thức về các ngành Sale/ Thương mại điện tử,...là lợi thế.
- Có tin thần tự giác, trách nhiệm, tìm tòi học hỏi, làm việc có kế hoạch.

Tại Công ty TNHH MAINN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5.000.000 – 9.000.000 (lương cơ bản + phụ cấp + % DS)
Phụ cấp & các khoản thư ởng hiệu quả: Theo quy chế công ty
- Các chế độ đãi ngộ: sinh nhật, cưới xin,...
- Các khoản thưởng tháng (Thưởng theo hiệu suất làm việc của cán bộ nhân viên)
- Các khoản thưởng và vinh danh cho hoạt động cải tiến sáng tạo và ý tưởng đột phá v.v
Các quyền lợi bổ sung khác:
- Được hưởng lương tháng 13, teambuilding
- Được xem xét đánh giá tăng lương định kỳ
- Hỗ trợ dấu mộc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MAINN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MAINN GROUP

Công ty TNHH MAINN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: N 16 Vinaconex, 2 Ngõ 67 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

