Tuyển Thực tập sinh Marketing TD MJSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu

Mức lương 2 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT5 - 7 khu đô thị Văn Khê La Khê Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 10 Triệu

- Được đào tạo các công việc liên quan đến chạy quảng cáo trên một trong các kênh facebook, google , tiktok

- Lập kế hoạch quảng cáo cho sản phẩm trên các facebook, tiktok

- Làm content, video chạy quảng cáo

- Nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 2 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop. Làm việc chăm chỉ.

- Không yêu cầu kinh nghiệm và được đào tạo.

- Có tinh thần cầu tiến, cẩn thận, trung thực, hòa đồng.

- Năng động, chuyên nghiệp

Tại TD MJSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao Marketing Online trên các kênh truyền thông: facebook, google , tiktok

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động

- Thưởng ngày, thưởng tuần, thưởng năm

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6

- Hoa hồng cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TD MJSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin