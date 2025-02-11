Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 168 Đường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Thực tập sinh Marketing sẽ hỗ trợ các hoạt động của bộ phận Marketing, bao gồm nhưng không giới hạn:
Lên ý tưởng và triển khai nội dung trên các nền tảng digital (Facebook, TikTok, Instagram...).
Thực hiện seeding cộng đồng, xây dựng hình ảnh thương hiệu trên các hội nhóm, diễn đàn.
Hỗ trợ làm việc với KOC, KOLs trong các chiến dịch marketing.
Tham gia vào các dự án truyền thông, quảng cáo của phòng Marketing
Các công việc khác theo yêu cầu của người hướng dẫn trực tiếp
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
Có kỹ năng viết nội dung sáng tạo, linh hoạt.
Hiểu biết về mạng xã hội và các công cụ truyền thông số.
Nhiệt tình, chủ động, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm với công việc.
Có kỹ năng viết nội dung sáng tạo, linh hoạt.
Hiểu biết về mạng xã hội và các công cụ truyền thông số.
Nhiệt tình, chủ động, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp 5 - 7 triệu/tháng.
5 - 7 triệu/tháng
Hỗ trợ dấu mộc thực tập cho các bạn sinh viên
Làm việc trong môi trường nha khoa có hệ thống kênh Youtube, tiktok mạnh nhất Đông Nam Á
Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia Marketing.
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển lên nhân viên chính thức.
5 - 7 triệu/tháng
Hỗ trợ dấu mộc thực tập cho các bạn sinh viên
Làm việc trong môi trường nha khoa có hệ thống kênh Youtube, tiktok mạnh nhất Đông Nam Á
Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia Marketing.
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển lên nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
