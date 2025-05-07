Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 205/37A Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các công việc hành chính, giấy tờ liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý trang thiết bị
Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xêp lịch phỏng vấn
Cập nhật và lưu trữ hồ sơ nhân sự
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ: sinh nhật, sự kiện nội bộ, onboarding,...
Các công việc khác theo sự phân công của quan lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, chủ động trong công việc
Đang là sinh viên năm 3, 4
Ưu tiên các bạn đang học các khối ngành Nhân sự, Kinh doanh
Có thể làm việc full time
Chăm chỉ, thái độ tích cực

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược

Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, HCM

Khu Vực

