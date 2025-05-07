Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 205/37A Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự

Hỗ trợ các công việc hành chính, giấy tờ liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý trang thiết bị

Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xêp lịch phỏng vấn

Cập nhật và lưu trữ hồ sơ nhân sự

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ: sinh nhật, sự kiện nội bộ, onboarding,...

Các công việc khác theo sự phân công của quan lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Năng động, chủ động trong công việc

Đang là sinh viên năm 3, 4

Ưu tiên các bạn đang học các khối ngành Nhân sự, Kinh doanh

Có thể làm việc full time

Chăm chỉ, thái độ tích cực

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược

