Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TINI COWORKING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH TINI COWORKING
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 152 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Hỗ trợ công tác tuyển dụng: tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn và sơ vấn ứng viên.
Hỗ trợ lên ý tưởng sáng tạo và triển khai các hoạt động quảng vá thương hiệu tuyển dụng trên nền tảng MXH.
Hỗ trợ nhập liệu hồ sơ nhân sự.
Phối hợp cùng Team Marketing để phát triển các chiến dịch truyển thông nội bộ và bên ngoài.
Tham gia tổ chức các sự kiện tuyển dụng.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 các trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền Thông Nội Bộ hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có nền tảng kiến thức về nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng và Employer Branding.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng thiết kế cơ bản là một lợi thế.
Có nền tảng kiến thức về nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng và Employer Branding.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng thiết kế cơ bản là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH TINI COWORKING Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ lương thực tập là 1.500.000 triệu/tháng.
Được phụ cấp cơm trưa 45.000đ/ngày.
Hỗ trợ mộc xác nhận thực tập và tài liệu báo cáo.
Môi trường làm việc trẻ trung và năng động.
Được phụ cấp cơm trưa 45.000đ/ngày.
Hỗ trợ mộc xác nhận thực tập và tài liệu báo cáo.
Môi trường làm việc trẻ trung và năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TINI COWORKING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI