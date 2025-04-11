Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TINI COWORKING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ công tác tuyển dụng: tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn và sơ vấn ứng viên.

Hỗ trợ lên ý tưởng sáng tạo và triển khai các hoạt động quảng vá thương hiệu tuyển dụng trên nền tảng MXH.

Hỗ trợ nhập liệu hồ sơ nhân sự.

Phối hợp cùng Team Marketing để phát triển các chiến dịch truyển thông nội bộ và bên ngoài.

Tham gia tổ chức các sự kiện tuyển dụng.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền Thông Nội Bộ hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có nền tảng kiến thức về nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng và Employer Branding.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng thiết kế cơ bản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TINI COWORKING Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương thực tập là 1.500.000 triệu/tháng.

Được phụ cấp cơm trưa 45.000đ/ngày.

Hỗ trợ mộc xác nhận thực tập và tài liệu báo cáo.

Môi trường làm việc trẻ trung và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TINI COWORKING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin