Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Nghiên cứu, phân tích các quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng và xử lý đơn hàng hiện tại.

Phối hợp với các bộ phận trong phòng Kinh doanh để thu thập thông tin về quy trình công việc.

Tham gia soạn thảo, xây dựng và cập nhật các Quy trình Chuẩn (SOP) cho các hoạt động kinh doanh.

Tham gia xây dựng chính sách bán hàng, quy định chăm sóc khách hàng, quy trình giải quyết khiếu nại và các quy chế kinh doanh.

Theo dõi và giám sát việc tuân thủ quy trình, quy chế trong phòng Kinh doanh.

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh áp dụng quy trình chuẩn, đảm bảo hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân sự, Quản lý Nhân lực hoặc các ngành liên quan.

Hiểu biết về SOP và cách xây dựng, triển khai quy trình

Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel).

Giao tiếp tốt, làm việc nhóm, chủ động trong công việc.

Ưu tiên: Kiến thức về quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 3.000.000 vnd

Được hỗ trợ cơm trưa.

Hỗ trợ mộc thực tập.

Sau thực tập nếu làm tốt được review lên nhân viên chính thức.

Được đào tạo về Marketing.

Company trip tối thiểu 1 năm/ lần.

Làm việc trong môi trường năng động, 99% là GenZ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO

