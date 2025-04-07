Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO
- Hồ Chí Minh: 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Nghiên cứu, phân tích các quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng và xử lý đơn hàng hiện tại.
Phối hợp với các bộ phận trong phòng Kinh doanh để thu thập thông tin về quy trình công việc.
Tham gia soạn thảo, xây dựng và cập nhật các Quy trình Chuẩn (SOP) cho các hoạt động kinh doanh.
Tham gia xây dựng chính sách bán hàng, quy định chăm sóc khách hàng, quy trình giải quyết khiếu nại và các quy chế kinh doanh.
Theo dõi và giám sát việc tuân thủ quy trình, quy chế trong phòng Kinh doanh.
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh áp dụng quy trình chuẩn, đảm bảo hiệu quả công việc.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về SOP và cách xây dựng, triển khai quy trình
Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel).
Giao tiếp tốt, làm việc nhóm, chủ động trong công việc.
Ưu tiên: Kiến thức về quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ cơm trưa.
Hỗ trợ mộc thực tập.
Sau thực tập nếu làm tốt được review lên nhân viên chính thức.
Được đào tạo về Marketing.
Company trip tối thiểu 1 năm/ lần.
Làm việc trong môi trường năng động, 99% là GenZ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO
