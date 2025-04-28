Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ YOOZONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ YOOZONE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Tầng 1
- Tòa nhà 154A Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Hỗ trợ tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng, lọc CV, sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên.
Liên hệ ứng viên: Gọi điện thoại xác nhận thông tin và mời phỏng vấn.
Hỗ trợ phỏng vấn: Tham gia sắp xếp, chuẩn bị tài liệu cho buổi phỏng vấn.
Quản lý dữ liệu: Cập nhật và quản lý hồ sơ ứng viên, hỗ trợ lưu trữ thông tin.
Hỗ trợ các sự kiện tuyển dụng: Tham gia tổ chức các ngày hội việc làm, sự kiện tuyển dụng nội bộ.
Thực hiện các công việc khác: Theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động.
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Thời gian thực tập: Tối thiểu 3 tháng trở lên, có thể làm việc full-time.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ YOOZONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc và các số liệu liên quan làm báo cáo luận
Phụ cấp thực tập hàng tháng.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ YOOZONE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
