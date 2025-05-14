Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 180 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Lưu trữ hồ sơ văn thư, tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban trong công ty

• Hỗ trợ soạn thảo thông báo tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ

• Hỗ trợ lên kế hoạch hoặc ý tưởng cho các sự kiện (tạo chiến dịch, minigame, hội thảo trên web, v.v.)

• Hỗ trợ các công việc hành chính: in ấn tài liệu, dịch thuật,…

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên Đại Học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,..

• Có thể thực tập full-time tối thiểu 3 tháng

• Tư duy logic, nhạy bén

• Hoạt bát và giao tiếp tốt

• Chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc

• Tiếng Anh khá

• Ưu tiên SV có kỹ năng MC, công tác Đoàn, Đội sẽ được tạo điều kiện phát huy năng khiếu…

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN Thì Được Hưởng Những Gì

• Được trải nghiệm công việc Thật

• Được phụ cấp lương thực tập

• Được hỗ trợ thông tin làm bài báo cáo, đóng dấu như yêu cầu nhà Trường

• Được tham gia đào tạo nội bộ và hướng dẫn kỹ năng xử lý công việc phụ trách

• Được mở rộng mối quan hệ và nâng cao kỹ năng giao tiếp

• Được hướng nghiệp theo điểm mạnh của bản thân

• Thực tập tốt có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin