Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 1 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Theo dõi, cập nhật số liệu tăng, giảm BHXH và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng. Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cho NLĐ tham gia và hưởng các chế độ BHXH theo đúng quy định.
Thực hiện đăng ký mã số thuế TNCN, đăng ký người phụ thuộc.
Thực hiện ký hợp đồng lao động (thử việc, chính thức, đào tạo, dịch vụ)
Thực hiện theo dõi, thông báo đánh giá nhân sự khi hết hạn, gia hạn hợp đồng phần mềm
Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thực tập tại vị trí tương tự là một lợi thế
Tốt nghiệp Đại học ưu tiên các ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, Tài chính, kế toán
Có kiến thức về Luật lao động, Luật BHXH, Luật thuế TNCN, tính lương cơ bản....
Kỹ năng sử dụng Words, Excel, PP thành thạo
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, chu đáo, có khả năng sắp xếp và tổ chức công việc khoa học.
Tiếng anh: giao tiếp và văn bản.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
Cơ hội được làm việc trong môi trường công ty công nghệ với đội ngũ nhân sự trẻ, có chuyên môn tốt.
Tạo điều kiện, khuyến khích chủ động trao đổi ý tưởng sáng tạo, phát triển tài năng và ghi nhận kịp thời.
Hưởng phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi.
Làm việc trên hệ thống quản lý nội bộ của tập đoàn
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Hưởng chính sách dành cho thực tập sinh của công ty
Đánh giá chuyển hợp đồng chính thức sau thời gian thực tập.
Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm).
Tham gia BHXH bắt buộc, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Cung cấp thiết bị làm việc hiện đại sử dụng trong công việc
Tham gia các chương trình đào tạo kĩ năng mềm diễn ra định kỳ của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà IDMC, Tôn Thất Thuyết

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

