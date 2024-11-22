Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 1 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Theo dõi, cập nhật số liệu tăng, giảm BHXH và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng. Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cho NLĐ tham gia và hưởng các chế độ BHXH theo đúng quy định.

Thực hiện đăng ký mã số thuế TNCN, đăng ký người phụ thuộc.

Thực hiện ký hợp đồng lao động (thử việc, chính thức, đào tạo, dịch vụ)

Thực hiện theo dõi, thông báo đánh giá nhân sự khi hết hạn, gia hạn hợp đồng phần mềm

Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý

Có kinh nghiệm thực tập tại vị trí tương tự là một lợi thế

Tốt nghiệp Đại học ưu tiên các ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, Tài chính, kế toán

Có kiến thức về Luật lao động, Luật BHXH, Luật thuế TNCN, tính lương cơ bản....

Kỹ năng sử dụng Words, Excel, PP thành thạo

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, chu đáo, có khả năng sắp xếp và tổ chức công việc khoa học.

Tiếng anh: giao tiếp và văn bản.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

Cơ hội được làm việc trong môi trường công ty công nghệ với đội ngũ nhân sự trẻ, có chuyên môn tốt.

Tạo điều kiện, khuyến khích chủ động trao đổi ý tưởng sáng tạo, phát triển tài năng và ghi nhận kịp thời.

Hưởng phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi.

Làm việc trên hệ thống quản lý nội bộ của tập đoàn

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Hưởng chính sách dành cho thực tập sinh của công ty

Đánh giá chuyển hợp đồng chính thức sau thời gian thực tập.

Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm).

Tham gia BHXH bắt buộc, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Cung cấp thiết bị làm việc hiện đại sử dụng trong công việc

Tham gia các chương trình đào tạo kĩ năng mềm diễn ra định kỳ của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.