Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Anh Ngữ Aten - 16D Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Tìm kiếm, phân loại và liên hệ ứng viên.

Đặt lịch và tham gia phỏng vấn.

Tham gia vào quá trình đào tạo và đánh giá chất lượng của nhân sự.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác của bộ phận nhân sự.

Các công việc khác do cấp trên giao cho.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo về các kĩ năng chuyên môn)

Tiếng Anh tốt

Chủ động, nhiệt tình và ham học hỏi

Có laptop cá nhân

Có thể đi làm trực tiếp tại chi nhánh.

Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ Cấp Thực Tập: 1tr5 - 1tr7/tháng (deal theo năng lực khi phỏng vấn) + thưởng (tổng thu nhập: 2 - 3 triệu/tháng).

Hỗ trợ số liệu báo cáo và mộc thực tập (điểm đánh giá cao nhất).

Được dẫn dắt và làm việc trực tiếp với người lãnh đào và điều hành cao nhất.

Được đào tạo tỉ mỉ, được cầm tay chỉ việc và được hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu.

Địa điểm làm việc: ATEN ENGLISH - 16D Nguyễn Văn Giai, Phường Dakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Lịch làm việc được sắp xếp linh động theo lịch học: 8 giờ/1 ngày (tuần nghỉ 1 ngày) - theo lịch tuỳ chọn - làm trong văn phòng máy lạnh.

Được tiếp cận, trải nghiệm và trao đổi làm việc cùng tất cả các bộ phận trong chi nhánh.

Môi trường trẻ,, năng động, thân thiện và luôn phát triển.

Luôn phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân lên vị trí cao hơn.

Được tham gia các hoạt động kết nối và chia sẻ, đào tạo cùng lãnh đạo của Doanh nghiệp và CEO hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

