Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần ATEN
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Anh Ngữ Aten
- 16D Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Tìm kiếm, phân loại và liên hệ ứng viên.
Đặt lịch và tham gia phỏng vấn.
Tham gia vào quá trình đào tạo và đánh giá chất lượng của nhân sự.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác của bộ phận nhân sự.
Các công việc khác do cấp trên giao cho.
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo về các kĩ năng chuyên môn)
Tiếng Anh tốt
Chủ động, nhiệt tình và ham học hỏi
Có laptop cá nhân
Có thể đi làm trực tiếp tại chi nhánh.
Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ Cấp Thực Tập: 1tr5 - 1tr7/tháng (deal theo năng lực khi phỏng vấn) + thưởng (tổng thu nhập: 2 - 3 triệu/tháng).
Hỗ trợ số liệu báo cáo và mộc thực tập (điểm đánh giá cao nhất).
Được dẫn dắt và làm việc trực tiếp với người lãnh đào và điều hành cao nhất.
Được đào tạo tỉ mỉ, được cầm tay chỉ việc và được hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu.
Địa điểm làm việc: ATEN ENGLISH - 16D Nguyễn Văn Giai, Phường Dakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Lịch làm việc được sắp xếp linh động theo lịch học: 8 giờ/1 ngày (tuần nghỉ 1 ngày) - theo lịch tuỳ chọn - làm trong văn phòng máy lạnh.
Được tiếp cận, trải nghiệm và trao đổi làm việc cùng tất cả các bộ phận trong chi nhánh.
Môi trường trẻ,, năng động, thân thiện và luôn phát triển.
Luôn phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân lên vị trí cao hơn.
Được tham gia các hoạt động kết nối và chia sẻ, đào tạo cùng lãnh đạo của Doanh nghiệp và CEO hàng tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ATEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
