Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Khu thương mại dịch vụ Trung Văn 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thực hiện công tác hành chính, văn phòng

Hỗ trợ các công việc liên quan đến hợp đồng lao động, lương , bảo hiểm, chế độ chính sách

Hỗ trợ và tham gia vào quá trình tuyển dụng

Tham gia vào quá trình đóng góp ý tưởng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Tham gia hỗ trợ các hoạt động văn hóa nội bộ.

Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của Phòng nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sựghiêm túc với deadline đề ra.

Yêu thích và có định hướng với công việc tuyển dụng

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thử thách mới

Có kỹ năng sắp xếp công việc, sự tập trung và thái độ n

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, năng động, chủ động trong công việc

Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc, xác nhận thực tập

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Được hướng dẫn và đào tạo đầy đủ các kỹ năng cần thiết xuyên suốt thời gian thực tập

