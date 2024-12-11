Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Khu thương mại dịch vụ Trung Văn 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thực hiện công tác hành chính, văn phòng
Hỗ trợ các công việc liên quan đến hợp đồng lao động, lương , bảo hiểm, chế độ chính sách
Hỗ trợ và tham gia vào quá trình tuyển dụng
Tham gia vào quá trình đóng góp ý tưởng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Tham gia hỗ trợ các hoạt động văn hóa nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của Phòng nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sựghiêm túc với deadline đề ra.
Yêu thích và có định hướng với công việc tuyển dụng
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thử thách mới
Có kỹ năng sắp xếp công việc, sự tập trung và thái độ n
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, năng động, chủ động trong công việc

Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc, xác nhận thực tập
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Được hướng dẫn và đào tạo đầy đủ các kỹ năng cần thiết xuyên suốt thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: MẶT BẰNG SỐ 01, TẦNG 2, KHU VL2, CHỢ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRUNG VĂN

