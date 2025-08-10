Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL
- Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tuyển dụng và sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với nhu cầu của công ty.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.
Phỏng vấn ứng viên và đánh giá năng lực, kỹ năng.
Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách của ứng viên.
Lập kế hoạch và tổ chức các buổi phỏng vấn.
Xây dựng mối quan hệ với các trường đại học, cao đẳng để tìm kiếm nguồn nhân lực.
Cập nhật và quản lý thông tin ứng viên.
Soạn thảo hợp đồng lao động và các giấy tờ liên quan.
Hỗ trợ onboarding cho nhân viên mới.
Thực hiện các báo cáo về công việc tuyển dụng.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Nắm bắt nhanh các thông tin, xu hướng tuyển dụng mới.
Kỹ năng viết và sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Thu nhập cạnh tranh và hấp dẫn.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
