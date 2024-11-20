Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty cổ phần công nghệ Gapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng M - Tòa B - 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Gapo đang tìm kiếm Thực tập sinh Nhân sự có thể đảm nhận những nhiệm vụ sau:

- Hỗ trợ tuyển dụng

- Hỗ trợ các hoạt động về tiền lương và phúc lợi, hồ sơ nhân sự

- Hỗ trợ Truyền thông nội bộ và các dự án khác theo yêu cầu của HRBP

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm thứ 4/Sắp tốt nghiệp.. chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Luật... (Không nhận sinh viên năm 2-3)

- Yêu thích các công việc liên quan đến Nhân sự

- Có thể làm việc fulltime tối thiểu 3 tháng trở lên

Tại Công ty cổ phần công nghệ Gapo Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương thực tập theo năng lực

- Cơ hội được học tập, trải nghiệm và làm việc tại môi trường Startup hàng đầu Việt Nam

- Đươc định hướng trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc Kỳ thực tập

- Được tiếp xúc với tất các lĩnh vực trong ngành Nhân sự và đào tạo trực tiếp 1:1 bởi Mentor giàu kinh nghiệm

- Cung cấp tài liệu làm bài và dấu mộc (Nếu cần)

- Tham gia các hoạt động của Công ty như Happy-hour, các cuộc thi nội bộ,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Gapo

