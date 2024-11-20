Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty cổ phần công nghệ Gapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Gapo
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng M

- Tòa B

- 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Gapo đang tìm kiếm Thực tập sinh Nhân sự có thể đảm nhận những nhiệm vụ sau:
- Hỗ trợ tuyển dụng
- Hỗ trợ các hoạt động về tiền lương và phúc lợi, hồ sơ nhân sự
- Hỗ trợ Truyền thông nội bộ và các dự án khác theo yêu cầu của HRBP

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm thứ 4/Sắp tốt nghiệp.. chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Luật... (Không nhận sinh viên năm 2-3)
- Yêu thích các công việc liên quan đến Nhân sự
- Có thể làm việc fulltime tối thiểu 3 tháng trở lên

Tại Công ty cổ phần công nghệ Gapo Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương thực tập theo năng lực
- Cơ hội được học tập, trải nghiệm và làm việc tại môi trường Startup hàng đầu Việt Nam
- Đươc định hướng trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc Kỳ thực tập
- Được tiếp xúc với tất các lĩnh vực trong ngành Nhân sự và đào tạo trực tiếp 1:1 bởi Mentor giàu kinh nghiệm
- Cung cấp tài liệu làm bài và dấu mộc (Nếu cần)
- Tham gia các hoạt động của Công ty như Happy-hour, các cuộc thi nội bộ,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, toà nhà B Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

