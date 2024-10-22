Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
- Hồ Chí Minh: Số 96 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 1 Triệu
- Thiết kế hình ảnh thương hiệu online như poster, banner facebook...
- Thiết kế các ấn phẩm sử dụng trong sự kiện quảng bá hình ảnh công ty.
- Chụp hình và design cho các bài quảng cáo facebook...
- Lên ý tưởng triển khai các hình ảnh mà bộ phận phòng/ban yêu cầu.
- Hỗ trợ các sự kiện của công ty.
⇒ Làm việc trực tiếp tại phòng Nhân sự.
Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc sinh viên năm ba/năm cuối.
Năng động, nhiệt tình và linh hoạt trong công việc.
Có tư duy và thái độ làm việc tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có Laptop cá nhân.
Sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video, Tiktok...
Ưu tiên có thể nhận việc ngay sau khi phỏng vấn nếu đạt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian:
- Thứ 2 - Thứ 6: 08h00 - 17h00 (Nghỉ trưa 01h00)
- Thứ 7: 08h00 - 16h00
- Hỗ trợ Off tối đa 2 buổi trong tuần.
- Hỗ trợ Mộc Đỏ
- Được tham các khóa ĐÀO TẠO chuyên nghiệp từ các Chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS.
- Cơ hội trải nghiệm thực tế, đào tạo trở thanh nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
