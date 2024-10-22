Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Mức lương 1 - 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 96 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

- Thiết kế hình ảnh thương hiệu online như poster, banner facebook...

- Thiết kế các ấn phẩm sử dụng trong sự kiện quảng bá hình ảnh công ty.

- Chụp hình và design cho các bài quảng cáo facebook...

- Lên ý tưởng triển khai các hình ảnh mà bộ phận phòng/ban yêu cầu.

- Hỗ trợ các sự kiện của công ty.

⇒ Làm việc trực tiếp tại phòng Nhân sự.

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc sinh viên năm ba/năm cuối. Năng động, nhiệt tình và linh hoạt trong công việc. Có tư duy và thái độ làm việc tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có Laptop cá nhân. Sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video, Tiktok... Ưu tiên có thể nhận việc ngay sau khi phỏng vấn nếu đạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập

Thời gian:

- Thứ 2 - Thứ 6: 08h00 - 17h00 (Nghỉ trưa 01h00)

- Thứ 7: 08h00 - 16h00

- Hỗ trợ Off tối đa 2 buổi trong tuần.

- Hỗ trợ Mộc Đỏ

- Được tham các khóa ĐÀO TẠO chuyên nghiệp từ các Chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS.

- Cơ hội trải nghiệm thực tế, đào tạo trở thanh nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

