Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Anh Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Nghĩa Thục P5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Viết content - viết kịch bản viral clip về sản phẩm & doanh nghiệp

Có thể diễn xuất và xuất hiện trong các viral clip

Hỗ trợ quay dựng clip viral

Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn mới ra trường tìm cơ hội phát triển.

Biết edit video bằng capcut hoặc after effect

Có kiến thức về truyền thông marketing

Học chuyên ngành truyền thông, marketing, pr

Ưu tiên các bạn đã có kênh tiktok cá nhân

Có laptop và phương tiện đi lại

Ưu tiên nam

Tại Công ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Anh Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ lễ/tết theo lịch nhà nước

Thưởng lễ/tết, quà sinh nhật, hiếu hỷ…

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Du lịch, nghỉ mát, Year End Party…

Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ khi trở thành nhân viên chính thức

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và cơ hội thăng tiến cao.

