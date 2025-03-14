Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Anh Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Anh Phương
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 106 Nghĩa Thục P5, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Viết content - viết kịch bản viral clip về sản phẩm & doanh nghiệp
Có thể diễn xuất và xuất hiện trong các viral clip
Hỗ trợ quay dựng clip viral
Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn mới ra trường tìm cơ hội phát triển.
Biết edit video bằng capcut hoặc after effect
Có kiến thức về truyền thông marketing
Học chuyên ngành truyền thông, marketing, pr
Ưu tiên các bạn đã có kênh tiktok cá nhân
Có laptop và phương tiện đi lại
Ưu tiên nam
Tại Công ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Anh Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ lễ/tết theo lịch nhà nước
Thưởng lễ/tết, quà sinh nhật, hiếu hỷ…
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Du lịch, nghỉ mát, Year End Party…
Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ khi trở thành nhân viên chính thức
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Anh Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
