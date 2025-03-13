Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 - 136 đường số 6A, Khu dân cư Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Tham gia vào quá trình tuyển dụng, từ việc đăng tin tuyển dụng đến việc sàng lọc hồ sơ ứng viên, sơ vấn ứng viên.

Sắp xếp lịch phỏng vấn và hỗ trợ tổ chức các buổi phỏng vấn.

Cập nhật thông tin ứng viên vào hệ thống quản lý tuyển dụng.

Viết các bài truyền thông trên fanpage của Công ty

Hỗ trợ tổ chức các chương trình nội bộ cho Nhân viên

Giúp đỡ các công việc hành chính văn phòng liên quan đến nhân sự: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân viên.

Đảm bảo các hoạt động hành chính của phòng nhân sự được thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và bộ phận nhân sự.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Kinh tế, Luật, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Thời gian thực tập tối thiểu 2 tháng.

Đam mê và mong muốn học hỏi về lĩnh vực nhân sự.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Cẩn thận, chi tiết và có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn các công việc trong Phòng nhân sự

Hỗ trợ bữa ăn trưa

Được rèn luyện sức khỏe miễn phí (hồ bơi, phòng tập Gym, Yoga, Dance, chạy bộ, …) tại công ty.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Công ty

Cơ hội trải nghiệm dịch vụ làm đẹp miễn phí hoặc theo giá nhân viên.

Hỗ trợ lương trong quá trình thực tập (fulltime)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG

