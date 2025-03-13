Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
- Hồ Chí Minh: 134
- 136 đường số 6A, Khu dân cư Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào quá trình tuyển dụng, từ việc đăng tin tuyển dụng đến việc sàng lọc hồ sơ ứng viên, sơ vấn ứng viên.
Sắp xếp lịch phỏng vấn và hỗ trợ tổ chức các buổi phỏng vấn.
Cập nhật thông tin ứng viên vào hệ thống quản lý tuyển dụng.
Viết các bài truyền thông trên fanpage của Công ty
Hỗ trợ tổ chức các chương trình nội bộ cho Nhân viên
Giúp đỡ các công việc hành chính văn phòng liên quan đến nhân sự: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân viên.
Đảm bảo các hoạt động hành chính của phòng nhân sự được thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và bộ phận nhân sự.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian thực tập tối thiểu 2 tháng.
Đam mê và mong muốn học hỏi về lĩnh vực nhân sự.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Cẩn thận, chi tiết và có tinh thần học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ bữa ăn trưa
Được rèn luyện sức khỏe miễn phí (hồ bơi, phòng tập Gym, Yoga, Dance, chạy bộ, …) tại công ty.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Công ty
Cơ hội trải nghiệm dịch vụ làm đẹp miễn phí hoặc theo giá nhân viên.
Hỗ trợ lương trong quá trình thực tập (fulltime)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
