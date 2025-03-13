Tuyển Thực tập sinh DAT XANH MIEN NAM INVESTMENT AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 53 - 55 - 57 đường Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp, bao gồm thu thập, xử lý và tổng hợp số liệu kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các chứng từ kế toán.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Cập nhật và quản lý hệ thống chứng từ kế toán.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc kế toán và quy định pháp luật về kế toán.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Tại DAT XANH MIEN NAM INVESTMENT AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng Up To 6.000.000 vnđ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DAT XANH MIEN NAM INVESTMENT AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY

