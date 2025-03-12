Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BaHa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BaHa
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BaHa

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BaHa

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Vinhome Grand Park Quận 9, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Lên ý tưởng và phát triển nội dung sáng tạo cho các kênh mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
Quản lý và tối ưu hóa lịch đăng bài, đảm bảo nội dung thu hút và nhất quán.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế để sản xuất hình ảnh, video chất lượng cao.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội.
Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng mới trên mạng xã hội, đề xuất các chiến lược phát triển kênh phù hợp.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Truyền thông, Marketing, Thiết kế hoặc các ngành liên quan.
Đam mê sáng tạo nội dung và có khả năng viết bài thu hút.
Hiểu biết cơ bản về các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
Có kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh/video là một lợi thế (Photoshop, Canva, CapCut, Premiere, v.v.).
Chủ động, sáng tạo, và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BaHa Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp từ 1.5 - 3 triệu/tháng (tùy năng lực).
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Được đào tạo các kỹ năng xây dựng và quản lý kênh mạng xã hội chuyên nghiệp.
Làm việc trong môi trường startup trẻ trung, năng động và sáng tạo.
Cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án truyền thông và phát triển thương hiệu thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BaHa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BaHa

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BaHa

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 77 Bùi Tán Hán phường An Phú TP Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

