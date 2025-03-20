Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 240 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm marketing như social post, ấn phẩm truyền thông, event, thiết kế bao bì sản phẩm,…

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán về thương hiệu trong các ấn phẩm thiết kế.

Tìm kiếm và lựa chọn hình ảnh, phông chữ phù hợp với từng dự án.

Đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của các sản phẩm thiết kế.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa, bố cục, màu sắc, typography.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Am hiểu về xu hướng thiết kế hiện đại là một lợi thế.

Có portfolio (nếu có) để chứng minh năng lực.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC

